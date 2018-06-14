«الاتحاد الأمريكي» يثمن دور السعودية في فوز «الثلاثي» بتنظيم كأس العالم

شكر كارلوس كورديرو رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، رئيس اللجنة القائمة على ملف ترشيح أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم كأس العالم 2026، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على دعم الملف الثلاثي.

وأشاد رئيس الاتحاد الأمريكي بدور تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة وجهوده التي عززت فوز الملف المشترك بتنظيم مونديال 2026.

وكان الملف المشترك لأمريكا وكندا والمكسيك قد فاز بحق استضافة كأس العالم في كرة القدم 2026 على حساب الملف المغربي، وذلك بحسب التصويت الذي أجرته الجمعية العمومية للاتحاد الدولي فيفا أمس.

وفي عملية التصويت التي أجريت أمس في موسكو عشية انطلاق مونديال 2018 في روسيا، نال الملف المشترك 134 صوتا، في مقابل 65 صوتا للمغرب الذي كان يسعى للمرة الخامسة لاستضافة المونديال.

وأشاد دونالد ترمب الرئيس الأمريكي بفوز الملف المشترك الذي حظي بدعم كبير منه منذ البداية، بينما هنأ المغرب منافسيه على الفوز في التصويت الذي شارك به 203 أعضاء. وفي تصويت الدول العربية، نال الملف المشترك ثلث الأصوات الـ 21، لاسيما من السعودية والإمارات والكويت، بينما كانت إيران الوحيدة من بين الأعضاء الـ 203 التي لم تصوت لصالح أي من الملفين، وذلك في ظل انقطاع علاقاتها الدبلوماسية مع أمريكا والمغرب على السواء.

وسيعود المونديال إلى أمريكا الشمالية للمرة الأولى منذ 1994 عندما استضافته أمريكا، علما أن مونديال 2026 سيكون الأول الذي يشارك فيه 48 منتخبا، بدلا من 32 حاليا.

وكانت هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الدول الأعضاء في الفيفا بالتصويت على البلد المضيف، بعدما كانت العادة تقتضي قيام اللجنة التنفيذية للاتحاد بذلك وأتى التعديل في عهد انفانتينو الذي انتخب رئيسا للفيفا مطلع 2016، على خلفية شبهات الفساد والرشى حول عمليات منح سابقة لاستضافة كأس العالم، لاسيما روسيا 2018 وقطر 2022.

ويعول الملف الثلاثي على 23 مدينة ضمن لائحة أولية (بما في ذلك أربع مدن كندية وثلاث مكسيكية)، على أن تتضمن اللائحة النهائية 16 مدينة بملاعب بمعدل طاقة استيعابية 68 ألف متفرج "مبنية وعملية".