كوبر: متفائل بصلاح

أقر هيكتور كوبر مدرب مصر بأن أوروجواي تمتلك أفضل ثنائي هجومي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا والمؤلف من لويس سواريز وإدينسون كافاني، لكنه أشار إلى أن فريقه ينشد الفوز في افتتاح مشواره غدا.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات نقلها حساب الاتحاد المصري "أقدر منتخب أوروجواي كثيرا فهو يملك أفضل مهاجمين وهما سواريز (لاعب برشلونة) وكافاني (لاعب باريس سان جيرمان) لكننا نملك الرغبة والحماس لتقديم مباراة ممتازة وسنلعب لتحقيق الفوز".وتبدو أوروجواي بطلة العالم مرتين مرشحة للتأهل لدور 16 بعد تخطي المجموعة الأولى التي تضم أيضا روسيا والسعودية.

وتحتفظ مصر بالأمل نفسه في ظهورها الأول في النهائيات بعد غياب 28 عاما رغم الغموض الذي يحيط بمشاركة لاعبها الأبرز محمد صلاح.

وأشار كوبر إلى أنه توصل إلى التشكيلة التي سيبدأ بها أمام أوروجواي بنسبة كبيرة، لكن لم يكشف عنها أمام الصحافيين، كما لم يحسم مصير صلاح مهاجم ليفربول الذي عانى أخيرا إصابة بالكتف لكنه بدا متفائلا.

وأضاف كوبر "أنا متفائل بأنه سيكون معنا أعتقد أن لديه فرصة كبيرة في المشاركة انتظم في التدريبات بالكرة وتحسنت حالته مقارنة بالأيام الماضية".

وتابع "في مران اليوم سنتخذ القرار النهائي بشأن صلاح".