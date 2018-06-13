صادرات البرمجيات الصينية تقفز إلى 37.5 مليار دولار خلال عام

بلغت صادرات الصين من البرمجيات 37.6 مليار دولار عام 2017 بزيادة 9.7 في المائة على أساس سنوي، حسبما ذكر تقرير عن الاقتصاد الرقمي، صادر عن وزارة التجارة الصينية أمس.

ووفقا لـ "الألمانية"، ذكر التقرير أن نحو نصف حجم الصادرات، الذي بلغت قيمته، 18.9 مليار دولار، تم تصديره إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.

وقال التقرير إن صادرات الصين من البرمجيات زادت بسرعة منذ عام 2012، كما أشار التقرير إلى أن الصين لا تزال تفتقر إلى القدرات الابتكارية في تطوير برامج أدوات أساسية، محذرا شركات البرمجيات المحلية من تزايد التكاليف والمخاطر في الصناعة.

وحافظ الاقتصاد الصيني على مرونته خلال أيار (مايو)، حيث شهدت المؤشرات الأولية أداءً مستقرا، فيما تسارعت وتيرة الإصلاحات الهيكلية.

وأشار موقع صحيفة "إيكونوميك إنفورميشن ديلي" إلى أن الإنتاج اليومي للكهرباء المولدة في أنحاء البلاد زاد بنحو 12 في المائة، بزيادة 3.34 نقطة مئوية مقارنة بنيسان (أبريل)، فيما زاد استهلاك الكهرباء الشهر الماضي قرابة 10 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، زاد إجمالي إنتاج الكهرباء بأكثر من 10 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من 2017، حيث يعد الإنتاج المتزايد لمحطات الطاقة الكهربية أحدث المؤشرات على استقرار الاقتصاد الصيني.

وفي سياق متصل، شهدت تجارة السلع الصينية نموا مستقرا بلغ 8.8 في المائة بين يناير ومايو، بينما قفز مؤشر قطاع الصناعات التحويلية في مايو إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، وهو ما انعكس على الثقة بالأسواق التي لا تزال قوية حيال التوقعات الاقتصادية المستقبلية.

من جهة أخرى، لا يزال البنك الدولي متفائلا بشأن الاقتصاد الصيني، حيث أبقى البنك على تقديراته لنمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد دون تغيير عند مستوى 6.5 في المائة لعام 2018.

وقال البنك الدولي "إن النشاط الاقتصادي في الصين لا يزال يتمتع بالمرونة، حيث نما إجمالي الناتج المحلي 6.9 في المائة في 2017 و6.8 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2018، فيما لا يزال الاستهلاك يقود النمو".

وبعيدا عن المؤشرات الاقتصادية القوية، يرى محللون أن الإصلاحات الهيكلية يتم دفعها بوتيرة أسرع، وأشارت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إلى أن توزيع الموارد في الاقتصاد يتحول إلى مصلحة الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل إنتاج السيارات والإلكترونيات.

وأضاف التقرير أن "الإصلاحات المستمرة ستدعم مواصلة التحول بالهيكل الاقتصادي، حيث يتم توجيه مزيد من الطاقات صوب الإبداع".

وتناضل الحكومة الصينية لتقليص حجم الصناعات الثقيلة التقليدية ذات القدرة الإنتاجية الفائضة، بما في ذلك الصلب والفحم، في الوقت الذي تدعم فيه قطاعات التكنولوجيا الفائقة مثل إنتاج المعدات وتكنولوجيا المعلومات.