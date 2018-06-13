إقالة مدرب إسبانيا قبل انطلاق كأس العالم بـ 24 ساعة

قال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إنه أقال يولن لوبتيجي مدرب المنتخب الوطني قبل يومين من مباراة اسبانيا الأولى في كأس العالم ضد البرتغال.

وتأتي إقالته بعدما أعلن ريال مدريد على نحو مفاجئ أمس الثلاثاء أن لوبتيجي، الذي مدد مؤخرا عقده مع اسبانيا، سيتولى قيادة بطل اوروبا اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال روبياليس إن بديل لوبتيجي سيتم اعلانه "قريبا".

وأضاف "نود توجيه الشكر إلى يولن على كل ما فعله وهو سبب وجودنا هنا في روسيا، لكننا شعرنا بأن علينا الاستغناء عن خدماته.

"يجب أن تكون هناك رسالة لكل موظفي الاتحاد الاسباني لكرة القدم وهناك سلوك يجب على الجميع اتباعه".

وتلعب اسبانيا، وهي واحدة من المرشحين لاحراز لقب كأس العالم، أيضا ضد المغرب وإيران في المجموعة الثانية في روسيا.

