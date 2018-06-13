بعد قمة سنغافورة .. الأسواق الآسيوية والأوروبية تنتعش



سجلت أسواق المال الرئيسة في آسيا وأوروبا، الثلاثاء، ارتفاعا بعد قمة تاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون؛ في سنغافورة، فيما يترقب المستثمرون اجتماعات مهمة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

ووفقا لـ "الفرنسية"، فإن ترمب قال إنه بنى "علاقة خاصة" مع الزعيم الكوري الشمالي، الذي أعاد تأكيد التزامه "النزع الكامل للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية" وذلك في وثيقة مشتركة وقعها الزعيمان.

وفيما لا يتوقع صدور أي نتائج فورية عن القمة، إلا أنها أعطت الأمل بتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وشهدت الأسهم اضطرابا خلال النهار لكن بورصة طوكيو سجلت عند الإغلاق ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، فيما أغلقت شنغهاي بارتفاع بنسبة 0.9 في المائة. وأغلقت بورصة هونج كونج بارتفاع بنسبة 0.1 في المائة. غير أن بورصة سيئول تراجعت بنسبة 0.1 في المائة، فيما ارتفع الوون الكوري بنسبة 0.2 في المائة.

من ناحيتها، سجلت بورصة سنغافورة تراجعا طفيفا وكذلك بورصات ولينجتون وكوالالمبور وتايبيه.

وفي مستهل تعاملاتها ارتفعت بورصتا باريس ولندن بنسبة 0.3 في المائة، فيما حققت بورصة فرانكفورت مكاسب بنسبة 0.3 في المائة.

وقال ستيفن اينيس، مدير قسم المضاربات لمنطقة آسيا- المحيط الهادئ في مجموعة أواندا إنه "بعد تخطيهم بسرعة الخلاف في نادي مجموعة السبع في كيبيك يلتفت المستثمرون إلى أجواء التفاؤل التي أشاعتها قمة سنغافورة".

