"أبل" تحذر: لا تستخدموا "آيفون" لهذا الغرض

بعدما عدلت "أبل" نظام تشغيلها بشكل لا يسمح لإجراء عمليات تنقيب عن العملات الرقمية التي تستنفذ طاقة البطارية، حذرت الشركة المطورين من إنتاج تطبيقات جديدة للتنقيب.

وحدثت الشركة الأميركية الإرشادات الخاصة بتطوير التطبيقات الجديدة، محذرة من إجراء عمليات التنقيب عبر أجهزة "آيفون" بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وتمنع القواعد الجديدة التطبيقات التي تستنزف بطارية الهاتف، وتسبب حرارة مفرطة، أو تسبب إجهادا للهاتف، وهي كلها أعراض مصاحبة لعمليات التنقيب عن العملات الرقمية.

وقالت "أبل" على موقعها: "التطبيقات ربما لن تشغل عمليات ليست لها خلفيات معروفة، مثل التنقيب عن العملات الرقمية".

ويعد استخدام أجهزة "آيفون" و"آيباد" في عمليات التنقيب، التي تتطلب كما كبيرا من الطاقة اللازمة لإجراء عمليات حسابية معقدة، أمرا نادرا.