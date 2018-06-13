"نمو" ترتفع 1.6 % .. وقيم التداول تصعد إلى 1.7 مليون ريال



ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي؛ لتغلق عند 3113 نقطة رابحة 48 نقطة بنسبة 1.6 في المائة. وارتفعت قيم التداول 443 في المائة بنحو 1.4 مليون ريال؛ لتصل إلى 1.7 مليون ريال بمعدل 18 ألف ريال للصفقة، وزادت الأسهم المتداولة 145 في المائة بنحو 21 ألف سهم؛ لتصل إلى 35 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات، فقد ارتفعت 11 في المائة بنحو عشر صفقات؛ لتصل إلى 97 صفقة. وارتفعت أربعة أسهم مقابل استقرار البقية. وتصدر المرتفعة "باعظيم" بنسبة 3.7 في المائة؛ ليغلق عند 28 ريالاً، يليه "بحر العرب" بنسبة 2.9 في المائة؛ ليغلق عند 11.32 ريال، وحل ثالثاً "التطويرية الغذائية" بنسبة 2.7 في المائة؛ ليغلق عند 75 ريالاً.

وكان الأعلى تداولاً "ثوب الأصيل" بقيمة 1.5 مليون ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 118 ألف ريال، وحل ثالثاً "بحر العرب" بقيمة 68 ألف ريال.

