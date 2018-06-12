وول ستريت تفتتح مرتفعة مع صعود أسهم البنوك

ارتفعت الأسهم الأمريكية قليلا عند الفتح اليوم الثلاثاء مع صعود أسهم البنوك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعا بخصوص السياسة النقدية يستمر يومين.

ولم تؤثر القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على المستثمرين.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 24.51 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 25346.82 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.60 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 2785.60 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 13.95 نقطة أو 0.18 بالمئة ليصل إلى 7673.87 نقطة.