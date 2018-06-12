البورصة المصرية تسترد 600 مليون من خسائرها ومؤشرها الرئيسي يحقق مكاسب محدودة

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، متأثرة باتجاه شرائح كبيرة من المستثمرين خاصة صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية والأفراد العرب والمصريين للبيع وتسييل أجزاء من محافظهم المالية استعداد لعطلات عيد الفطر المبارك.

واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 600 مليون جنيه من خسائره التي مني بها أمس، والتي كانت قد بلغت نحو 9 مليارات جنيه، ليغلق اليوم عند مستوى 902.5 مليار جنيه بعد تداولات متدنية بلغ إجماليها 600 مليون جنيه.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" على مكاسب محدودة بلغت نسبتها 0.11% ليصل إلى 15938.11 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33% ليغلق عند 798.54 نقطة، في حين انخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليصل إلى 2036.09 نقطة.