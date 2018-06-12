"الغذاء والدواء" تعلّق استيراد اللحوم ومنتجاتها من منشأة (INDAGRO FOODS PVT LTD) الهندية

علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء استيراد اللحوم ومنتجاتها من منشأة (INDAGRO FOODS PVT LTD) التي تحمل رقم الاعتماد (36) في جمهورية الهند، بسبب تكرار تلوّث منتجات اللحوم ببكتيريا (E. Coli 0157).

ويستمر التعليق إلى حين قيام الجهات الرقابية في الهند بتزويد الهيئة بنتائج الاستقصاء للتلوّث الميكروبيولوجي في اللحوم ومنتجاتها التي يتم تصديرها من تلك المنشأة إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التلوث ببكتيريا (E. Coli: 0157) والإجراءات المتبعة من قبلها للسيطرة على ذلك.