هيئة السوق المالية: إطلاق أولى صناديق الاستثمار الوقفية

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بالموافقة لـ "شركة الإنماء للاستثمار" على طرح وحدات "صندوق الإنماء وريف الوقفي" طرحاً عاماً.

ويأتي ذلك استمراراً لدور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى دعم نمو صناعة إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي في المملكة .

ويعد هذا الصندوق باكورة الصناديق الوقفية التي تأتي لتتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي واستراتيجية هيئة السوق المالية (الريادة المالية 2020). حيث استهدفت هذه البرامج تحفيز الاستثمار والعمل على تطوير مكونات البيئة الاستثمارية والبنية التحتية في السوق المالية.

وأشار رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز إلى أن هذه المبادرة تعد أولى ثمرات التنسيق بين هيئة السوق المالية والهيئة العامة للأوقاف الهادفة إلى تعزيز مكانة الأوقاف في تنمية المجتمع واستدامتها والعمل على تطويرها وتنويع مصارفها مما سيسهم في زيادة مشاركة القطاع الوقفي في تنمية الاقتصاد والمجتمع.