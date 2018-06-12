الأسواق الآسيوية والأوروبية تسجل ارتفاعا بعد قمة سنغافورة التاريخية

سجلت أسواق المال الرئيسية في آسيا وأوروبا اليوم الثلاثاء ارتفاعا بعد قمة تاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في سنغافورة، فيما يترقب المستثمرون اجتماعات مهمة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي هذا الاسبوع.

وقال ترمب إنه بنى "علاقة خاصة" مع الزعيم الكوري الشمالي الذي اعاد تأكيد التزامه "النزع الكامل للاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية" وذلك في وثيقة مشتركة وقعها الزعيمان.

وفيما لا يتوقع صدور اي نتائج فورية عن القمة، إلا أنها اعطت الأمل بتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

غير ان المستثمرين لا يزالون قلقين من حرب تجارية شاملة في اعقاب قمة لمجموعة السبع في كندا نهاية الاسبوع الماضي، انتهت بتراجع ترمب عن دعمه لبيان مشترك متهما رئيس الوزراء المضيف جاستن ترودو بعدم النزاهة.

وجاءت تلك المواقف بعد أن فرض ترمب رسوما جمركية على الصلب والالمنيوم المستورد من كندا والمكسيك والاتحاد الاوروبي، مثيرا تهديدات باجراءات انتقامية يخشى البعض تصاعدها.

وتركزت الانظار الثلاثاء على سنغافورة حيث عقد ترمب وكيم اول قمة اميركية-كورية شمالية بين زعيمين في السلطة.

ووقع الزعيمان ما وصفه ترمب بالوثيقة "الشاملة" و"المهمة" متحدثا عن "علاقات جديدة بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية".

وقال كيم إن خصمي الحرب الباردة تعهدا "طي صفحة الماضي" ووعد "بأن العالم سيشهد تغييرا كبيرا".

وشهدت الاسهم اضطرابا خلال النهار لكن بورصة طوكيو سجلت عند الاغلاق ارتفاعا بنسبة 0,3 بالمئة فيما اغلقت شنغهاي بارتفاع بنسبة 0,9 بالمئة. واغلقت بورصة هونغ كونغ بارتفاع بنسبة 0,1 بالمئة.

غير ان بورصة سيول تراجعت بنسبة 0,1 بالمئة فيما ارتفع الون الكوري بنسبة 0,2 بالمئة.

من ناحيتها سجلت بورصة سنغافورة تراجعا طفيفا وكذلك بورصات ولينغتون وكوالالمبور وتايبيه.

وفي مستهل تعاملاتها ارتفعت بورصتا باريس ولندن بنسبة 0,3 بالمئة، فيما حققت بورصة فرانكفورت مكاسب بنسبة 0,3 بالمئة.

وقال ستيفن اينيس، مدير قسم المضاربات لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ في مجموعة اواندا إنه "بعد تخطيهم بسرعة الخلاف في نادي مجموعة السبع في كيبيك يلتفت المستثمرون الى اجواء التفاؤل التي اشاعتها قمة سنغافورة".

وقال غوهون كوون، الرئيس المشارك والخبير الاقتصادي في مركز الابحاث الكورية لدى غولدمان ساكس، لشبكة بلومبرغ قبيل التوقيع على الوثيقة بين ترمب وكيم إن الاسواق استفادت من تراجع خطر نشوب نزاع في شبه الجزيرة الكورية.

واضاف إن "متابعة وتنفيذ وتطبيق" أي اتفاقيات جديدة تنطوي على أهمية بالغة.

وفيما كانت قمة ترمب-كيم تحتل صدارة الاخبار، يترقب المستثمرون اجتماعات الاحتياطي الفدرالي الاميركي والبنك المركزي الاوروبي. ومن المتوقع ان يرفع البنك الاميركي معدلات الفائدة الاربعاء لكن الاهتمام ينصب على بيانه في اعقاب الاجتماع، وما اذا كان سيتضمن اي مؤشر حول خطط لزيادة مستقبلية.

والخميس يناقش مسؤولو البنك المركزي الاوروبي على الارجح وللمرة الاولى خفض برنامج التحفيز الذي بدأوا تطبيقه في فترة الازمة المالية.

وسجل اليورو مكاسب اضافية بعد انتعاش الاثنين وسط تصريحات وزير المالية الايطالي الجديد جوفاني تريا التي استبعد فيها خروج روما من منطقة العملة الاوروبية الموحدة. وهدأت تصريحاته المخاوف إزاء نوايا حكومته الشعبوية والمشككة باوروبا في ما يتعلق بهذه الكتلة.

وتعرض الجنيه الاسترليني ايضا لضغوط فيما تستعد رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لتصويت حول مجموعة من التعديلات المتعلقة بتشريع مهم حول بريكست، يمكن أن يقيد ماي في مفاوضاتها مع الاتحاد الاوروبي.