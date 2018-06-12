الصين تعتزم إطلاق صندوق استثماري بقيمة 47 مليار دولار

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية اليوم الثلاثاء إنها ستطلق بالتعاون مع بنك الانشاء الصيني صندوقا بقيمة 300 مليار يوان (46.88 مليار دولار) للاستثمار في الصناعات الاستراتيجية والناشئة.

وذكرت اللجنة على موقعها الإلكتروني أن الصندوق سيستثمر في صناعات من بينها تكنولوجيا المعلومات والمعدات المتطورة والمواد الجديدة والمركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة.

ومعظم الصناعات التي ذكرتها اللجنة جزء من مبادرة "صنع في الصين 2025".

