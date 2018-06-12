82 مليون دولار.. مكاسب إيفانكا وجاريد من عملهما كمستشارين للبيت الأبيض خلال 2017

كسبت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنر 82 مليون دولار على الأقل من المداخيل الخارجية أثناء عملهما كمستشارين للبيت الأبيض العام الماضي بفضل اتفاقات استثمارية من شركات كانا يديرانها في الماضي، وفق ما ذكرت تقارير الاثنين.

وحققت إيفانكا ترمب مداخيل بقيمة 3,9 مليون دولار من حصتها في فندق "ترمب انترناشونال هوتيل" في واشنطن وأكثر من مليوني دولار كمكافأة نهاية خدمة من منظمة ترمب، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن استمارات للكشف عن الوضع المالي نشرت الاثنين.

وحقق زوجها جاريد كوشنير أكثر من خمسة ملايين دولار كدخل من مجمع شقق "كويل ريدج" في نيوجيرسي التابع لمجموعة شركات كوشنير.

وقالت الصحيفة إن كوشنير حقق دخلا من عشرات الشركات المرتبطة بشركة عائلته العقارية. وفي المجمل، حصل على 70 مليون دولار على الأقل.

وتمكن جاريد وايفانكا اللذان توقفا عن إدارة شركاتهما بشكل يومي جراء عملهما في البيت الأبيض من تحقيق دخل كبير من شركات أخرى خلال عملهما في السلك الرسمي.

وذكرت الصحيفة أن تقديراتها تشير إلى أن أصول كوشنير بلغت ما بين 179 و735 مليون دولار العام الماضي فيما بلغت أصول ايفانكا بين 55,3 و75,6 مليون دولار. وأدرجت بعض أصولهما بشكل مشترك.

وفي يوليو 2017، وهي المرة الأخيرة التي صدر فيها كشف عن وضعهما المالي، بلغ مجموع دخلهما 19 مليون دولار على الأقل من المشاريع التجارية و80 مليون دولار من العقارات وغيرها من مصادر الدخل بين يناير 2016 ومطلع 2017.