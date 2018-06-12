ولي العهد يوجه بتسليم أسر الشهداء والمفقودين والمحتجزين والمصابين هدايا عينية ومبلغ 50 ألف ريال

إنفاذا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سلم وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي وبحضور النقيب محمد بن سعيد آل عوير اليوم مبادرة سمو ولي العهد لجميع أسر الشهداء والمفقودين والمحتجزين والمصابين بعجز كلي هدايا عينية ومبلغ 50 ألف ريال معايدة لكل أسرة . وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لما تقدمه القيادة الرشيدة لهم من دعم ورعاية في المجالات كافة، مثمنين الرعاية التي يحظون بها، وداعين الله أن يحفظ القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين . وفي ختام الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة رفع وكيل المحافظة شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ على هذه المبادرة الغالية من سموه قبل عيد الفطر المبارك لأسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فداء لتراب وطننا الغالي.