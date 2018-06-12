الأسهم السعودية تهبط للجلسة الرابعة بضغط "عقاري" .. والسيولة عند 2.6 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي بضغط من قطاع "إدارة وتطوير العقارات" لتغلق عند 8243 نقطة فاقدة 34 نقطة بـ 0.4 في المائة. وجاءت تراجعات القطاع العقاري مع انخفاض سهم "إعمار" بالنسبة الدنيا وتراجع سهم "جبل عمر". يذكر أن سهم "إعمار" من ضمن الأسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ما يظهر انحسار أثر الانضمام إلى السوق؛ حيث إن معظم الأسهم المرشحة للدخول إلى المؤشر جاءت على تراجع.

وجاء أداء المؤشر ضمن توقعات التحليل السابق؛ حيث أشير إلى إمكانية الوصول إلى مستويات الدعم 8190-8170 نقطة، وكانت أدنى نقطة في الجلسة عند 8216 نقطة. وكان هناك نشاط شرائي أثناء الجلسة مع تراجع في وتيرة انخفاض المؤشر، وتلك مؤشرات إيجابية ستسهم في تماسك السوق عند منطقة الدعم.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8278 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8295 نقطة رابحا 0.2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8216 نقطة فاقدا 0.75 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8243 نقطة فاقدا 34 نقطة بـ 0.4 في المائة. وتراجعت السيولة 11 في المائة بنحو 330 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، بمعدل 34 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 5.3 مليون سهم لتصل إلى 112 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 5 في المائة بنحو 4.2 ألف صفقة لتصل إلى 76 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الطاقة" بـ 1.4 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بـ 1.1 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بـ 0.2 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بـ 4.9 في المائة، يليه "الاتصالات" بـ 2.2 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بـ 2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بـ 29 في المائة بقيمة 760 مليون ريال، يليه "المصارف" بـ 25 في المائة بقيمة 664 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بـ 16 في المائة بقيمة 412 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المتراجعة "إعمار" بالنسبة القصوى ليغلق عند 11.66 ريال، يليه "مجموعة السريع" بـ 7.4 في المائة ليغلق عند 15.52 ريال، وحل ثالثا "اتحاد اتصالات" بـ 5.9 في المائة ليغلق عند 19.44 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "بترو رابغ" بـ 2.8 في المائة ليغلق عند 27.75 ريال، يليه "العالمية" بـ 2.75 في المائة ليغلق عند 29.90 ريال، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بـ 1.9 في المائة ليغلق عند 33.65 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 365 مليون ريال بـ 14 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 365 مليون ريال بـ 14 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بـ 10 في المائة بقيمة 253 مليون ريال.