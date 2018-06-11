الأسهم الأمريكية ترتفع مع اقتراب قمة أمريكا مع كوريا الشمالية

ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي اليوم الاثنين في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون القمة المنتظرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 5.78 نقطة، أو ما يعادل 0.02 بالمئة، إلى 25322.31 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 2.97 نقطة تعادل 0.11 بالمئة إلى 2782 نقطة.

وأضاف المؤشر ناسداك المجمع 14.41 نقطة تعادل 0.19 بالمئة مسجلا 7659.93 نقطة.