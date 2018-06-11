منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى دعم مشروع قرار حماية السكان المدنيين الفلسطينيين

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، جميع الدول إلى دعم مشروع القرار الخاص بالحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين، الذي سيتم التصويت عليه في الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء القادم، بناء على طلب المجموعتين الإسلامية والعربية.

وأضاف الأمين العام أن هذا التوجه لطلب عقد الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة تحت إطار "الاتحاد من أجل السلام"، يأتي تنفيذاً للبيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية السابعة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في اسطنبول بتاريخ 18 مايو 2018م الذي يدعو إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، لا سيما بعد فشل مجلس الأمن الدولي إصدار قرار بهذا الخصوص.