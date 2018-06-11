جونسون يدعو حكومة ميانمار إلى إتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أوضاع الروهينغا

أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم خلال اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء ميانمار أونغ سان سو تشي عن قلقه العميق تجاه المعاملة التي تتلقاها أقلية الروهينغا في البلاد.

ودعا جونسون خلال الاتصال إلى إتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأوضاع في البلاد بعد موافقة ميانمار تولي الأمم المتحدة مهمة الإشراف على عمليات عودة اللاجئين وإنشاء مفوضية للتحقيق في

الجرائم التي ارتكبت هناك.

وحث جونسون بحسب بيان الخارجية البريطانية قوات ميانمار المسلحة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في إقليمي راخين وشان.