أسهم البنوك الأوروبية تتلقى دعما بعد وعد وزير إيطالي بالبقاء في منطقة اليورو

قفزت أسهم القطاع المصرفي الأوروبي والأسهم الإيطالية اليوم الاثنين بعد أن وعد وزير الاقتصاد الإيطالي الجديد بإبقاء البلاد في منطقة اليورو مبددا مخاوف المستثمرين من تفتت منطقة العملة الموحدة، وهو ما عزز المعنويات بعد قمة السبع.

وارتفع مؤشر القطاع المصرفي في منطقة اليورو ثلاثة بالمئة، مما ساعد على صعود المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة، بينما قفز المؤشر إم.آي.بي الإيطالي 3.4 بالمئة والمؤشر ايبكس الإسباني 1.6 بالمئة.

وقفز مؤشر أسهم البنوك الإيطالية 5.9 بالمئة، مسجلا أكبر مكسب في يوم واحد منذ أكثر من 13 شهرا، مع انخفاض العائد على السندات وعودة المستثمرين لشراء الأصول الإيطالية بعد أن تعهد وزير الاقتصاد جيوفاني تريا يوم الأحد بالبقاء في منطقة اليورو وخفض مستوى الدين.

وقادت أسهم بنكي أوني كريديت وإنتيسا سان باولو الإيطاليين المؤشر الأوروبي، حيث ارتفع كلاهما بأكثر من ستة بالمئة.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.73 بالمئة، والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.44 بالمئة، والمؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة.