البورصة المصرية تخسر 8.9 مليار جنيه لدى إغلاق اليوم

عاودت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والعربية، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد المصريين والعرب، قابلها عمليات شراء من صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر8 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 9ر901 مليار جنيه مقارنة بإغلاق أمس الذي بلغ 8ر910 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 571ر1 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 37 ر1% ليبلغ مستوى 25ر15921 نقطة متخلياً عن مستوى 16 ألف نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 61ر0% ليبلغ مستوى 88ر795 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليتراجع بنحو 95ر0% ليبلغ مستوى 77ر2037 نقطة.