تحطم طائرة أمريكية مقاتلة من طراز إف-15 قبالة أوكيناوا باليابان

قالت القوات الأمريكية في اليابان والحكومة اليابانية إن طائرة عسكرية أمريكية مقاتلة من طراز إف-15 سقطت في المياه الواقعة قبالة جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان حيث يتمركز الجزء الأكبر من القوات الأمريكية في اليابان خلال مهمة تدريب روتينية اليوم الاثنين.

وقال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا للصحفيين في طوكيو إنه تم إنقاذ الطيار وهو الشخص الوحيد الذي كان بالطائرة ونجح في القفز منها وأصيب "بجروح لا تهدد حياته".

ويربط سكان كثيرون في أوكيناوا بين القواعد العسكرية الأمريكية والجريمة والحوادث والتلوث ويريدون نقلها من الجزيرة. وأدت سلسلة من عمليات الهبوط الاضطراري وسقوط قطع من طائرات عسكرية أمريكية إلى تسليط الضوء على المخاوف المتعلقة بالأمان.

وتمضي حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي قدما في خطة مثيرة للجدل لنقل قاعدة فوتينما التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية من منطقة حضرية بوسط أوكيناوا إلى مدينة ناجو بمنطقة هينوكو الأقل سكانا في شمال الجزيرة.

