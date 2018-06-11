مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8243.97 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 34.54 نقطة ليقفل عند مستوى 8243.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 111 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 76 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، والعالمية، وبدجت السعودية، والخزف السعودي، والتعاونية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إعمار، ومجموعة السريع، وإتحاد الاتصالات، والأبحاث والتسويق، ورعاية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.78% و 9.89%.

فيما كانت أسهم شركات د ار الأركان، والإنماء، وإعمار، وكيان السعودية، وإتحاد إتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، ودار الأركان، والراجحي، وإعمار هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 1.35 نقطة ليقفل عند مستوى 3065.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 324 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر

من 14 ألف سهم تقاسمتها 87 صفقة.

