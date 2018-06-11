 السعودية .. يد تمد العون وقلب يحتضن السودان بـ 458 طناً معونات إغاثية

في خضم القضايا والأزمات المتتالية، لم تغفل السعودية يوما دورها الإنساني الحاضر في كل زمان ومكان لأشقاءها في العالم العربي والإسلامي، فلم تقع أي دولة في مأزق دون أن تحضر السعودية كالقلب النابض والحضن الحاني، مغيثة ومعينة ومقدمة يد العون لهم.

وبرزت جهود المملكة العربية السعودية الريادية الإغاثية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي ساهم منذ إنشائه في 13 مايو 2015 حتى الآن، في توفير المساعدات، والتدخل السريع في حالات الأزمات مع تطبيق المعايير الدولية في البرامج الإغاثية، استفادت منه دول كثيرة كالأشقاء في اليمن، جيبوتي، فلسطين، الصومال، السودان، وغيرها.

ولعل توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسائية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية إلى السودان، يؤكد بالدليل القاطع حرص القيادة ومتابعتها الدقيقة لأحوال السودان الشقيقة، والتي لا يزال التاريخ يكتب بمداد من ذهب عمق العلاقة الأخوية بين البلدين.

وامتدادا لاهتمام القيادة وحرصها الكبير على توفير احتياجات الشعب السوداني الشقيق، تابع باهتمام المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، وصول باخرة إلى ميناء بورتسودان تحمل على متنها 458 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية مقدمة من المركز إلى جمهورية السودان .

وسيتم توزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية في ولايتي البحر الأحمر وشمال كردفان منطقة وود عشانه. وفيما يتعلق بالمواد الطبية سيتم توزيعها على 40 مركزاً صحياً و15 وحدة صحية في كافة الولايات السودانية. ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين 50 ألفاً في جميع الولايات السودانية.

وتنشط العلاقة بين الرياض والخرطوم وتزدهر يوما بعد آخر من خلال كافة المجالات السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية، التي تعزز قوة الروابط بين البلدين.