إنفاذا لتوجيهات ولي العهد .. 50 ألف ريال وهدايا عينية تسلم لأسر الشهداء والمفقودين والمحتجزين والمصابين

إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سلم قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبد الله بن صالح القفاري مساء أمس مبادرة ولي العهد لجميع أسر الشهداء والمفقودين والمحتجزين والمصابين بعجز كلي هدايا عينية ومبلغ خمسين ألف ريال معايدة لكل أسرة، وذلك في مدينة الملك فيصل العسكرية.

وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لما تقدمه القيادة الرشيدة لهم من دعم ورعاية في المجالات كافة، مثمنين الرعاية التي يحظون بها، وداعين الله أن يحفظ القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين.



وفي ختام الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة قدم قائد المنطقة الجنوبية باسم القوات المسلحة شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على هذه المبادرة الغالية قبل عيد الفطر المبارك لأسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فداء لتراب وطننا الغالي.

