"توتال": لا تأثير لحصار المزارعين على عمل المصافي

قالت توتال الفرنسية إن العاملين في شركة النفط والغاز تمكنوا من دخول أربع مصاف في فرنسا وإن الحصار الذي يفرضه المزارعون علي المواقع لم يؤثر على عملياتها.

وأوضحت الشركات التي تدير أربعا من سبع مصاف في فرنسا أن الحصار يمنع توزيع المنتجات برا من أربع مصاف وستة مستودعات. وقالت إن الخدمات مستمرة بشكل طبيعي في 2200 محطة وقود في فرنسا.

وبدأ مزارعون فرنسيون في فرض حصار على مصاف نفطية ومستودعات وقود باستخدام أطنان من البصل والأخشاب والأنقاض في إطار احتجاج يستمر ثلاثة ايام على خطط تسمح لشركة توتال باستخدام زيت النخيل المستورد في مصنع للوقود الحيوي.

