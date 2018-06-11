"ترمب": التجارة المنصفة ستصبح تجارة غبية إذا لم تكن متبادلة

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صباح اليوم الاثنين هجوما على حلفائه عبر موقع تويتر، مركزا على الملف التجاري، وذلك بعد قمة لمجموعة السبع شهدت توترا شديدا في نهاية الاسبوع الماضي في كندا.

وكتب ترمب "التجارة المنصفة ستصبح تجارة غبية اذا لم تكن متبادلة"، في انتقاد للرسوم التي ستفرضها كندا على واردتها من الحليب الاميركي.

ورفض ترمب الموافقة على البيان الختامي، واتهم بعد انتهاء قمة مجموعة السبع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي ترأس القمة بـ"سوء النية".

وكتب ترمب الاثنين في تغريدة "لماذا علي بصفتي رئيسا للولايات المتحدة أن أسمح لدول بان يظل لديها فائض تجاري هائل كما هو الحال منذ عقود، بينما على مزارعينا وعمالنا ودافعي الضرائب لدينا دفع ثمن كبير وغير منصف؟ هذا أمر غير عادل لشعب اميركا!".

وتابع أن ما يزيد من العجز التجاري كون "الولايات المتحدة تتولى في حلف شمال الاطلسي الكلفة شبه الكاملة لحماية العديد من هذه الدول التي تستغلنا تجاريا (فهي لا تدفع سوى جزء من الكلفة وتضحك!)".

وشدد على ضرورة ان يدفع الاتحاد الاوروبي "اكبر بكثير على الصعيد العسكري".

وأضاف ترمب ان المانيا "تدفع 1% (ببطء) من اجمالي ناتجها الداخلي الى الحلف الاطلسي، بينما ندفع نحن 4% من اجمالي ناتج أكبر بكثير. هل هذا منطقي ؟ نحن نحمي اوروبا (وهذا أمر جيد) رغم الخسارة المالية الكبيرة، ثم نتلقى ضربات على صعيد التجارة. التغيير قادم!".

وغالبا ما تكون الارقام التي يذكرها ترمب في تغريداته غير صحيحة أو مضللة.

وختم ترمب بالقول "نعتذر لكن لا يمكننا ان نسمح لاصدقائنا او اعدائنا باستغلالنا على صعيد التجارة بعد الان. علينا ان نضع العامل الاميركي في المرتبة الاولى".

وكأن ترمب تذكر انه في سنغافورة للمشاركة في قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون الثلاثاء، فكتب في تغريدة "سعيد لأنني في سنغافورة، الاجواء حماسية".