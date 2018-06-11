"نايارا إنرجي" الهندية تبدأ خفض وارداتها من النفط الإيراني

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة التكرير الهندية نايارا إنرجي، أحد أكبر مشتري النفط الإيراني في الهند، بدأت خفض الواردات هذا الشهر بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران وقالت إنها ستعيد فرض عقوبات صارمة عليها.

واشترت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت وشركاء لها شركة نايارا، التي كانت تعرف في السابق باسم إيسار أويل، في صفقة قيمتها 12.9 مليار دولار العام الماضي. وعادة ما تشتري الشركة بين 5.5 مليون وستة ملايين برميل شهريا من إيران، وفقا لبيانات حصلت عليها رويترز من مصادر ملاحية وأخرى بالقطاع.

وتخفيضات نايارا أحدث مؤشر على أن المشترين الآسيويين سيقلصون طلبياتهم من إيران بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية والذي أسفر عن رفع العقوبات عن طهران مقابل تقييد برنامجها النووي.

وطلبت المصادر الثلاثة عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وتشير بيانات مصادر ملاحية وأخرى بالقطاع إلى أن الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، تستورد نحو 4.5 مليون برميل يوميا.

