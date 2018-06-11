"اتش.اس.بي.سي" يعتزم استثمار 15-17 مليار دولار بحلول 2020

قال جون فلينت الرئيس التنفيذي الجديد لبنك اتش.اس.بي.سي اليوم الاثنين إن البنك سيستثمر ما بين 15 مليارا و17 مليار دولار في السنوات الثلاثة المقبلة في مجالات من بينها التكنولوجيا وفي الصين وهونج كونج السوقين الرئيسيتين له في آسيا، مع تحوله من استراتيجية خفض التكلفة إلى النمو.

وهذا الإعلان هو أول تلميح علني من فلينت للمساهمين بالاستراتيجية التي ينوي اتباعها في اتش.اس.بي.سي، الذي واجه صعوبة في تحقيق أهداف الأرباح في السنوات الأخيرة بعدما أدى تقلص امبراطوريته العالمية أيضا إلى انخفاض الدخل.

ويمثل هذا التطور تحولا تاما في استراتيجية اتش.اس.بي.سي بعد أزمة 2008، من خفض التكاليف وإعادة الهيكلة إلى الاستثمار والتوسع، مع سعي البنك لتحسين العوائد.

وقال فلينت إن البنك يستهدف عائدا على حقوق الملكية الملموسة نسبته 11 بالمئة بحلول 2020، وسيبقي على توزيعاته عند المستويات الحالية.

وأضاف "بعد فترة من إعادة الهيكلة، حان الوقت لأن يعود اتش.اس.بي.سي إلى درب النمو".