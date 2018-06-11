أسهم البنوك ترتفع 1.5% في أوروبا بعد تعهد وزير إيطالي بالبقاء في منطقة اليورو

ارتفعت أسهم البنوك الأوروبية والأسهم الإيطالية اليوم الاثنين بعد أن تعهد وزير الاقتصاد الإيطالي الجديد ببقاء بلاده في منطقة اليورو ليبدد مخاوف المستثمرين من تفكك منطقة العملة الموحدة ويعزز المعنويات بعد خلافات خلال قمة مجموعة السبع.

وارتفع مؤشر البنوك بمنطقة اليورو 1.5 بالمئة مما ساهم في صعود المؤشر يورو ستوكس 600 بنسبة 0.4 بالمئة بينما قفز المؤشر الإيطالي اثنين بالمئة والإسباني 0.9 بالمئة.

وصعدت أسهم البنوك الإيطالية 2.1 بالمئة مع تراجع عائدات السندات وعودة المستثمرين لشراء الأصول إيطالية عقب تعهد وزير الاقتصاد جيوفاني تريا بالبقاء في منطقة اليورو وخفض مستويات الدين.

وتدعمت المعنويات أيضا برفض الناخبين في سويسرا حملة لإجراء تغييرات جذرية على النظام المصرفي. وزاد مؤشر الأسهم السويسرية 1.1 بالمئة وقاد المكاسب بنكا كريدي سويس ويو.بي.اس.