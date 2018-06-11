الذهب يستقر قبل اجتماعات مهمة لبنوك مركزية وقمة ترمب وكيم

استقر الذهب اليوم الاثنين مع ترقب مستثمرين اجتماعات مهمة لبنوك مركزية بخصوص السياسة النقدية والقمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية هذا الأسبوع للاسترشاد بها في تحديد اتجاه السوق.
واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1297.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش بينما نزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.1 بالمئة إلى 1301.60 دولار للأوقية.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 93.381.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) غدا الثلاثاء اجتماعا يستمر يومين حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة. كما يعقد كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أيضا اجتماعا بخصوص السياسة النقدية الأسبوع الجاري.
وتتابع الأسواق عن كثب القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة غدا الثلاثاء.
وبالسنبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلي 16.83 دولار للأوقية بعد ان سجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 16.93 دولار في وقت سابق من الجلسة.
ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلي 1012.75 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 907.90 دولار للأوقية بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له في أسبوع عند 910.50 دولار للأوقية.
الطاقة- المعادن
- قمة مكة تدعم الأردن بـ 2.5 مليار دولار لتجاوز الأزمة الاقتصادية
- الملك يستقبل العلماء وأئمة ومؤذني المسجد الحرام ووزير الحج
- "البسطات الشعبية" تحيي الليالي الرمضانية في جدة
- توجيه أكثر من 10 ملايين ريال للضمان الاجتماعي بعد تحصيلها عبر "زكاتي"
- ملك الأردن يصل إلى جدة.. وأمير مكة المكرمة في إستقباله
- الشيخ محمد بن راشد يصل إلى جدة
- ارتفاع أسعار الذهب بعد تصريحات ترمب عن كوريا الشمالية
- هل يصبح الألماس الملاذ الآمن الجديد للاستثمار في العالم؟
- الذهب ينخفض مع انحسار المخاوف من النزاع التجاري الأمريكي الصيني
- الذهب ينزل لأقل سعر في 6 أسابيع مع ارتفاع الدولار
أضف تعليق