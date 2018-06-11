دراسة تكشف حقائق مفزعة عن البطاطا

في دراسة طبية حديثة، حذر خبراء تغذية من تناول كميات كبيرة من البطاطا المخبوزة، لما لها من دور كبير في زيادة الوزن وبالتالي السمنة، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر.

واكتشف الخبراء البريطانيون أن البطاطا المخبوزة تحتوي ما يعادل 19 قطعة من السكر، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف الكمية الموجودة في علبة كوكاكولا، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأوضح الخبراء في الدراسة التي شملت الأطعمة المحملة بالكربوهيدرات، أن البطاطا محملة بكمية كبيرة من السكر، إذ يحول الجسم الكربوهيدرات إلى جلوكوز.

واكتشف الخبراء أن هناك ما يقرب من 90 جراما من السكر في حبة بطاطا مخبوزة زنتها 350 جراما، أي ما يعادل 19 قطعة من السكر.

ومن المعروف أن الأطعمة، مثل الخبز والمعكرونة، تحتوي أيضا على كمية كبيرة من السكر، لأن أجسامنا تحول الكربوهيدرات إلى سكر يجري في الدم في نهاية المطاف.

وقالت أليسون بارنز، اختصاصية التغذية: "قد تكون النظريات خادعة، بمعنى أن الطعام قد لا يبدو حلوا، لكن هذا لا يعني أنه لن يطلق كثيرا من السكر في مجرى الدم".

وأشارت فان تولكين، إحدى المشاركات في إعداد الدراسة، إلى أن استهلاكنا للكربوهيدرات، وليس السكريات فقط، هو الذي يسبب السمنة والأمراض المتعلقة بها.