النحل يهاجم مسيرة انتخابية نظمها الرئيس الكولومبي السابق ويصيب أنصاره

قالت وسائل إعلام كولومبية محلية إن مسيرة انتخابية نظمها الفارو أوريبي الرئيس الكولومبي السابق انتهت بحالة من الفوضى أمس بعد تعرضها لهجوم سرب من النحل، وفقا لـ"وكالة الأنباء الألمانية". وأطلق النحل هجومه على المسيرة في لا لوما، على بعد 600 كيلومتر شمالي بوجوتا، قبل أن يلقي أوريبي خطابا لدعم المرشح الرئاسي المحافظ إيفان دوكي. وذكرت صحيفة "إل تيمبو" أن نحو 70 شخصا تعرضوا للسعات النحل، ونقل 15 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال هيدالفو دي لا كروز رئيس بلدية لا لوما إن النحل ربما استفزه صوت طائرة هليكوبتر أو دخان بسبب حريق على مدرج هبوط طائرات قريب. وأضاف "نحن لا نستبعد وجود عمل تخريبي".

ونشر أوريبي فيديو خاص له وهو في المستشفى حيث يخضع الضحايا للعلاج، وأعرب عن شكره للطاقم الطبي وقال إن المرضى يتعافون.

ويتوجه الناخبون الكولومبيون إلى صناديق الاقتراع في 17 حزيران (يونيو) في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بين دوكي والمرشح اليساري جوستافو بترو.