«جي بي مورجان»: انخفاض النفط سيتواصل في حال عدول المنتجين عن اتفاق الخفض

بعد أن خسرت أسعار النفط الخام 8 في المائة خلال ثلاثة أسابيع، توقع بنك "جي بي مورجان" الدولي أن تستمر الانخفاضات السعرية للنفط خلال العام الجاري مع احتمال أن تمتد الانخفاضات الى العام المقبل، في حال عدول المنتجين عن اتفاق خفض الإنتاج.

وقال متعاملون إن "جي بي مورجان" خفض توقعاته لأسعار خام القياس الأمريكي لعام 2018 بمقدار ثلاثة دولارات إلى 62.20 دولار للبرميل.

وأرجع تقرير حديث للبنك الأمريكي توقعات انخفاض الأسعار إلى نمو الاستهلاك بمستويات أضعف من المتوقعة مسبقا نتيجة معدل النمو المتواضع في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وحتى في أوروبا.

وفي سياق آخر، توقع تقرير "ريج زون" الدولي أن ترفض منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" طلب إيران بمناقشة العقوبات الأمريكية ضد طهران في الاجتماع الوزراي المقبل لـ"أوبك" وشركائها في فيينا يوم 22 حزيران (يونيو) الجاري.

وأفاد التقرير أن إيران تحاول أن تفرض قضية العقوبات الأمريكية على أجندة اجتماعات "أوبك" المقبلة كما أنها ستفشل في محاولة كسر التوافق بين المنتجين الأساسيين في السوق بشأن الحاجة المحتملة إلى زيادة إمدادات النفط العالمية.

وأضاف أن إيران تحاول استغلال بعض قوانين العمل في "أوبك" لخدمة مصالحها حيث تحاول الدفع بقضية العقوبات في صدراة المشهد استنادا للمادة الثانية من النظام الأولي لـ"أوبك" التي تؤكد على الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء بشكل فردي وجماعي.

ولفت التقرير إلى أن "أوبك" تتمسك باقتصار مناقشات الاجتماع المقبل على سياسات الإنتاج دون الانجراف إلى قضايا سياسية، مشيرا إلى أن انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشهر الماضي من صفقة نووية دولية مع إيران كان الحدث الأبرز خاصة أنه أعلن عن تطبيق "أعلى مستوى" من العقوبات ضد إيران جزاء عدم الجدية في وقف أنشطتها النووية.

وذكر التقرير أن الإمارات التي تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة "أوبك" تلقت الطلب الإيراني في هذا الشأن وبعد إجراء المشاورات القانونية اللازمة كان الرد سلبيا على أساس أنه لا يمكن تعديل جدول الأعمال الوزاري حيث تم الانتهاء من إعداده بالفعل.

ونوه إلى طلب الولايات المتحدة من منظمة أوبك وشركائهم ضخ المزيد من النفطفيالأسواق بحيث يمكن أن يعوض انخفاض الصادرات الإيرانية كما ستؤدى الإمدادات الإضافية إلى تخفيف حدة ارتفاع أسعار النفط.

في سياق متصل، توقع محللون نفطيون استمرار التقلبات السعرية خلال الأسبوع الجاري بسبب حالة عدم اليقين في السوق وانتظارا لحسم قضية زيادة الانتاج خلال الاجتماع الهام المقبل لوزراء أوبك وشركائهم المستقلين في فيينا يوم 22 من الشهر الجاري.

ويرى المحللون أن الأسعار لا زالت تحت وطأة الزيادات المستمرة والسريعة في الإنتاج الأمريكي إلى جانب بيانات عن ضعف الطلب في الصين وهو ما يقاوم ارتفاع الأسعار الناتج عن تدهور الانتاج في فنزويلا وعودة العقوبات الاقتصادية على إيران.

وأشار المحللون إلى أن الاسعار خسرت 8 في المائة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بعد زيادة التكهنات بضخ "أوبك" وشركائها مليون برميل يوميا إضافية لتأمين المعروض النفطي، ورغم ذلك ما زالت أنشطة الاستثمار تتسارع واستمر تزايد الحفارات الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي.

وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، دان بوسكا كبير الباحثين في بنك "يوني كريديت" البريطاني، إن أسعار النفط بخسارتها 8 في المائة في ثلاثة أسابيع تعكس ربما موجة هبوطية جديدة في الأسعار بعد ارتفاعات الشهر الماضي لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن خطط زيادة الإنتاج كانت صاحبة الكلمة العليا والتأثير الأكبر في السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولفت بوسكا إلى استمرار وجود مخاوف في السوق بشأن الزيادات السريعة والواسعة في إمدادات الخام الأمريكي، كما عزز موجة الانخفاضات بيانات سلبية عن مستوى نمو الطلب في الصين، وفي المقابل هناك العديد من العوامل الداعمة للأسعار وعلى رأسها أزمة تراجع الإمدادات النفطية من فنزويلا وإيران.

من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، ديفيد ليديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، أن الخسائر السعرية الحالية لا تعني أننا على مشارف موجة هبوطية حادة، لأنها قد تكون مرحلة مؤقتة وفي إطار حالة من التقلبات السعرية التى تهيمن على السوق بسبب حالة عدم اليقين.

وأضاف ليديسما أن المخاطر المستمرة من انقطاع الإمدادات علاوة على التوترات الجيوسياسية ستدفع الأسعار مرة أخرى للصعود بحسب توقعات العديد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية لافتا إلى أنه رغم التراجعات السعرية إلا أن خام برنت ما زال أعلى بنحو 15 في المائة من السعر المسجل في بداية العام الجاري.

ومن ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، ماثيو جونسون المحلل في مجموعة "أوكسيرا" لدراسات الطاقة، إن التعثرات في مستويات الطلب الصيني هي تطورات مؤقتة، لكن الطلب الصيني بشكل عام قوي على المدى الطويل، كما أن الرهان الأكبر في السوق حاليا على الطلب من الهند التي تتمتع بمعدلات نمو عالية تتجاوز 7 في المائة، وسيدعم الطلب الهندي عودة الأسعار إلى المستويات المتوسطة.

ورجح جونسون أن يكون المنتجون على وشك تعديل السياسات الإنتاجية خاصة مع تقلص فائض المخزونات واحتمال هبوط المخزونات لأقل من المستوى المتوسط في خمس سنوات كما أن هناك بيانات أخرى في السوق عن زيادة حالة التشديد وتراجع الطاقة الاحتياطية إلى أدنى المستويات التي تمثل حاليا نحو 2 في المائة من الطلب.

وكانت أسعار النفط قد هبطت في ختام الأسبوع الماضي متأثرة بزيادة مستمرة في إنتاج الخام في الولايات المتحدة وتراجع الطلب في الصين وتقرير بأن بنك "جيه بي مورجان" خفض توقعاته للأسعار.

وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 86 سنتا، أو 1.11 في المائة، لتبلغ عند التسوية 76.46 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 21 سنتا، أو 0.32 في المائة، لتغلق عند 65.74 دولار للبرميل بعد أن تعافت من خسائر منيت بها في وقت سابق من الجلسة.

وأنهى برنت الأسبوع منخفضا 0.2 في المائة في حين لم يطرأ تغير يذكر على الخام الأمريكي، وتعرضت أسعار النفط لضغوط بعد بيانات أشارت إلى تراجع الطلب الصيني واستمرار القلق بشأن نمو الإنتاج الأمريكي.

وذكر متعاملون أن "جي بي مورجان" خفض توقعاته لأسعار خام القياس الأمريكي لعام 2018 بمقدار ثلاثة دولارات إلى 62.20 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام في أيار (مايو) تراجعت بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في الشهر السابق، مع دخول مصافي التكرير التي تديرها الدولة في عمليات صيانة مقررة. وأشارت البيانات إلى أن الواردات في أيار (مايو) بلغت 39.05 مليون طن، أو 9.2 مليون مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 9.6 مليون برميل في نيسان (أبريل).

وتأثرت الأسعار أيضا بزيادة الإنتاج الأمريكي الذي سجل مستوى قياسيا جديدا الأسبوع الماضي عند 10.8 مليون برميل يوميا.

ويعني ذلك زيادة 28 في المائة في عامين أو معدل نمو 2.3 في المائة شهريا في المتوسط منذ منتصف 2016، ويقترب هذا بالولايات المتحدة من أن تصبح أكبر منتج للنفط الخام في العالم، إذ تدنو من مستوى 11 مليون برميل يوميا الذي تضخه روسيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي في الوقت الذي زادت فيه أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من حزيران (يونيو) مقارنة بتوقعات محللين بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج في ولاية أوكلاهوما بمقدار 955 ألف برميل.

وزاد معدل استهلاك الخام في المصافي بمقدار 214 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات الإدارة، وارتفعت معدلات التشغيل 1.5 نقطة مئوية.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لزيادة قدرها 587 ألف برميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت بمقدار 2.2 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن ترتفع 784 ألف برميل.

وارتفعت واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا إلى 6.63 مليون برميل يوميا.

وعمقت زيادة الإنتاج الأمريكي خصم سعر خام غرب تكساس عن برنت لتتجاوز 11 دولارا للبرميل، وهو أكبر مستوى لها منذ 2015.

وقال وليام أولوخلين محلل الاستثمار لدى ريفكين الأسترالية للأوراق المالية "يحدث هذا بسبب الزيادة السريعة في الإنتاج الصخري الأمريكي وشح الإمدادات في أماكن أخرى من خلال إجراءات أوبك وروسيا".

وارتفع عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي رغم هبوط أسعار الخام بأكثر من 8 في المائة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت حفارا نفطيا واحدا في الأسبوع المنتهي في الثامن من حزيران (يونيو) ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 862 وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2015.

وهذه هي الزيادة الأسبوعية التاسعة في عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا في الأسابيع العشرة الماضية، وإجمالي عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 741 حفارا.