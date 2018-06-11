روسيا تقود 4 مشاريع للطاقة النووية في الصين ‬بـ 3.6 مليار دولار

وقعت الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية اتفاقيتين مع شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية لبناء أربع وحدات للطاقة النووية في الصين بقيمة إجمالية 3.62 ميار دولار.

وبحسب "رويترز"، فإن "روساتوم" ستشيد وحدتين في كل من محطتي شوداباو، وتيانوان النوويتين. وستزود الوحدات الأربع بأحدث مفاعلات روسية من الجيل الثالث ‭VVER-1200‬ وستطور روسيا وتورد المفاعلات وجميع المعدات اللازمة الأخرى، ولم تذكر شركة روساتوم تقديرا للتكلفة.

وذكرت الشركة في إشعار لبورصة شنجهاي أن العقود ستصبح سارية بعد موافقة السلطات الصينية والروسية، مضيفة أنه من المتوقع تزويد الوحدات الأربع بمولدات توربينية تعمل بالبخار صينية الصنع.

ووقعت روسيا والصين أربع اتفاقيات في المجال النووي من أجل توريد معدات وخدمات لبناء مفاعل عرضي نيوتروني سريع على أراضي الصين، وإنشاء المفاعلين السابع والثامن في محطة الطاقة النووية " تيانوان"، وبناء المفاعل النووي "سيودابو" على أراضي الصين، وعقد لتوريد كتل حرارية النويدات المشعة إلى الصين.

وتعتبر هذه المجموعة من الاتفاقيات الأكبر في تاريخ التعاون النووي بين روسيا والصين، وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج، قد شهدا توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين ومن بينها، اتفاقية حول النقل البري الدولي، ومذكرة بشأن تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، إضافة إلى اتفاقيات في مجال استكشاف الفضاء والمجالات العلمية الأخرى.

وقال لي كه تشيانج رئيس الوزراء الصيني:"نتوقع بالفعل في هذا العام 100 مليار دولار تبادل تجاري مشترك. لقد أكملنا بالفعل المهمة ولا يزال بإمكاننا الارتقاء إلى مستوى جديد. نحن مستعدون معكم لتطوير التعاون في المجالات التقليدية وفي المجالات الجديدة، على وجه الخصوص، في المجال النووي"، مشيرا إلى أن التعاون الثنائي بعد انخفاض معدل تداول السلع بين الصين وروسيا لا يزال مرتفعا.

وأوضح أليكسي ليخاشيف رئيس مجلس إدارة شركة روساتوم في بيان "روسيا والصين هما قائدتا الصناعة النووية العالمية. توقيع هذه الاتفاقيات هو أفضل تأكيد لشراكتنا مع أصدقائنا الصينيين. طوّرنا إطارا لتصميم وبناء مشتركين في موقع تينوان من قبل مختصين روس وصينيين. سنواصل معا بناء وحدات من الجيل الثالث، هي الأحدث في الصين".

وتنسق روسيا والصين في عديد من المشاريع النووية، بينها خصوصا بناء محطات نووية وأيضا التزود بمنتجات مخصصة لـ"الطب النووي"، بحسب روساتوم، وأضافت المجموعة الروسية أن محطة تينوان النووية هي "أكبر منشأة مستخدمة للتعاون الاقتصادي بين روسيا والصين".