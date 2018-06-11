بتوجيه الملك وولي العهد.. مساعدات إنسانية سعودية لـ 50 ألف شخص في السودان

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسائية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية إلى السودان.

وبمتابعة من المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، وصلت إلى ميناء بورتسودان باخرة تحمل على متنها 458 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية مقدمة من المركز إلى جمهورية السودان .

ووفقاً للآليات المتبعة في المركز لتنفيذ مثل هذه المبادرات الإنسانية سيتم توزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية في ولايتي البحر الأحمر وشمال كردفان منطقة وود عشانه. وفيما يتعلق بالمواد الطبية سيتم توزيعها على 40 مركزاً صحياً و15 وحدة صحية في كافة الولايات السودانية. ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين 50 ألفاً في جميع الولايات السودانية.