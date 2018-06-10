"نمو" تفقد 26 نقطة وسط قيم تداول ضئيلة بـ 308 آلاف ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.86 في المائة؛ لتغلق عند 3064 نقطة فاقدة 26 نقطة. وهبطت قيم التداول 38 في المائة بنحو 193 ألف ريال؛ لتصل إلى 308 آلاف ريال، بمعدل 4.1 ألف ريال. وتراجعت الأسهم المتداولة 47 في المائة؛ لتغلق عند 16 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.11 في المائة. أما الصفقات، فقد انخفضت 20 في المائة بنحو 19 صفقة؛ لتصل إلى 75 صفقة. وارتفع سهم "أبو معطي" وحيداً بنسبة 0.7 في المائة؛ ليغلق عند 11.24 ريال، فيما تراجع سهم "ثوب الأصيل" وحيداً بنسبة 1.6 في المائة؛ ليغلق عند 62 ريالاً، واستقرت بقية الأسهم. وكان الأعلى تداولاً "أبو معطي" بقيمة 149 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 109 آلاف ريال، وحل ثالثاً "بحر العرب" بقيمة 35 ألف ريال.
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