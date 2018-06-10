الأسهم السعودية .. خسارة حاجز 8300 نقطة تزيد ضغوط البيع لجني الأرباح

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 8278 نقطة فاقدة 65 نقطة بنسبة 0.79 في المائة. وجاء التراجع بضغط من معظم القطاعات بقيادة "المصارف". خسارة حاجز 8300 نقطة سيسهم في زيادة الضغوط البيعية جراء عمليات جني الأرباح ووقف الخسارة وقد تستمر التراجعات حتى 8190-8170 نقطة والتي تشكل منطقة دعم جيدة من ناحية فنية. مكررات الربحية للسوق لا تزال مرتفعة عن متوسطها وكذلك أسواق المنطقة. وقد لا تجد السوق إقبالا في الجلسات المقبلة ما لم تظهر حوافز جديدة، حيث إن السوق سوف تتوقف ابتداء من جلسة الأربعاء المقبل لعطلة إجازة عيد الفطر المبارك، لذا لا يفضل المتعاملين تجميد السيولة خلال فترة التوقف.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8344 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8354 نقطة رابحا 0.13 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8249 نقطة فاقدا 1.14 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8278 نقطة فاقدا 65 نقطة بنسبة 0.79 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 288 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 36 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 21 مليون سهم لتصل إلى 117 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 5 في المائة بنحو أربعة آلاف صفقة لتصل إلى 80 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنسبة 1.58 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1.98 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.8 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 895 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة 696 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 14 في المائة بقيمة 414 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "رعاية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 61.30 ريال، يليه "لازوردي" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 18.02 ريال، وحل ثالثا "أسترا الصناعية" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 19.56 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "مجموعة السريع" بالنسبة القصوى ليغلق عند 16.76 ريال، يليه "إعمار" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 12.94 ريال، وحل ثالثا "أليانز إس إف" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 502 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بقيمة 335 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 8 في المائة بقيمة 235 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية