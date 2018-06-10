العراق يرفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في يوليو

قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا لشهر يوليو تموز 0.40 دولار إلى 0.55 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي عن الشهر السابق.

وقالت سومو في بيان بالبريد الإلكتروني إن خام البصرة الثقيل إلى آسيا للشهر نفسه جرى تسعيره بخصم 3.15 دولار للبرميل عن خامي عمان ودبي.

وتم تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في الشحنات المتجهة إلى أسواق أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية لشهر يوليو تموز عند 0.40 دولار للبرميل دون مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، مرتفعا عن الشهر السابق، وزاد سعر بيع خام كركوك إلى الولايات المتحدة ليصبح بعلاوة 0.25 دولار للبرميل إلى مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت.

وبالنسبة للشحنات المتجهة إلى أوروبا، ارتفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لشهر يوليو تموز 1.75 دولار إلى سعر خام برنت المؤرخ منقوصا منه 3.95 دولار للبرميل. وانخفض سعر البيع الرسمي لخام كركوك لشهر يوليو تموز إلى دون 3.90 دولار عن برنت.