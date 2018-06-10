وزير خارجية الأردن يبحث مع وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية المجالات الاقتصادية

التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الاردنية أيمن الصفدي اليوم، وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، الذي يزور الاردن حالياً.

وبحث الجانبان خلال اللقاء ، العلاقات الأردنية البريطانية المتميزة، والحرص على تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات ، خاصة الاقتصادية والتجارية والدفاعية.

واستعرض الوزيران المستجدات الإقليمية، خاصة تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.