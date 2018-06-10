ملك الأردن يصل إلى جدة .. وأمير مكة المكرمة في إستقباله

وصل ملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين إلى جدة اليوم وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد الوزير المرافق ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبداللطيف الشثري ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله.
محليات
- ولي العهد يلتقي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون
- حوار ولي العهد مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية
- تعيين إبراهيم المعجل مديراً عاماً لصندوق التنمية الصناعية السعودي
- أمن الدولة: القبض على 7 أشخاص تواصلوا مع جهات خارجية تجند أشخاصا يعملون بمواقع حكومية حساسة
- خالد بن سلمان: المشكلة مع إيران ليست طائفية.. ننظر للمستقبل وينظرون إلى الماضي
- "الجوازات": استراتيجية جديدة تستهدف تعيين نصف العاملين في القطاع من النساء
- بدر بن عبدالله الفرحان آل سعود يستغرب ما نشرته عنه"نيويورك تايمز"
- "الإسكان" تبدأ توزيع 800 فيلا في أربع مدن
- بدءاً من اليوم.. تطبيق لوائح وأنظمة نظام مكافحة جريمة التحرش
- توقيع اتفاقيات تمكين الأسر المنتجة للاستفادة من المقاصف المدرسية
أضف تعليق