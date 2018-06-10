ملك الأردن يصل إلى جدة .. وأمير مكة المكرمة في إستقباله

وصل ملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين إلى جدة اليوم وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد الوزير المرافق ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبداللطيف الشثري ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله.