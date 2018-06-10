المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض : رئيس وزراء كندا طعننا في الظهر

اتهم المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو كندا اليوم الأحد بالإدلاء ببيانات "مثيرة للاستقطاب" بشأن سياسة الولايات المتحدة التجارية وقال إن الرئيس دونالد ترمب اضطر للانسحاب من بيان مشترك لمجموعة السبع لأن الرئيس الكندي "طعننا في الظهر". وقال كودلو في برنامج (حالة الاتحاد) الذي تبثه شبكة (سي.إن.إن) "عقد مؤتمرا صحفيا وقال إن الولايات المتحدة تهيننا. قال إن على كندا أن تدافع عن نفسها. يقول إننا المشكلة فيما يتعلق بالتعريفات. الجزء غير الحقيقي في هذا هو أنهم يفرضون تعريفات ضخمة". وأضاف "هذا هو الأمر .. لقد طعننا في الظهر من غير ريب".