"هيئة الثقافة" تدعم المواهب الوطنية بدورات لتأهيل صناع الأفلام السعوديين

قامت الهيئة العامة للثقافة ممثلة بالمجلس السعودي للأفلام بفتح باب التسجيل في مجموعة من الدورات التعليمية في أهم الجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة في تعليم صناعة الأفلام مثل جامعة "لافيميس" وجامعة "غوبلاينز" و (usc school of cinematic arts) التي تهدف في مجملها إلى تطوير المواهب السعودية في هذا المجال وتأهيلها معرفيا. وبدأ التسجيل في دورة تعليم صناعة الشخصيات الكرتونية هذا الأسبوع ويستمر حتى 17 يونيو الجاري عبر موقع المجلس السعودي للأفلام (www.film.sa) حيث أعلن المجلس السعودي للأفلام عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في الدورة التي ستقام في جامعة "غوبلاينز" الفرنسية خلال الفترة من 2 إلى 16 يوليو المقبل حيث تعد الجامعة أفضل جامعة على مستوى العالم في تعليم صناعة الأنيميشن وتعتبر المزود الرئيسي للأستوديوهات العالمية المواهب المتخصصة في هذا المجال. وتهدف دورة صناعة الأفلام التي ستقام في جامعة "لافيميس" الفرنسية إلى تعليم المشاركين صناعة حكاية الفيلم بطريقة صحيحة وذلك عبر برنامج يمتد لستة أسابيع يركز على تعليم مبدأ حكاية القصة في كل خطوة أثناء صناعة الفيلم.

ومن بين الدورات التي ستقدمها الهيئة العامة للثقافة ضمن برنامجها التعليمي الرامي إلى تأهيل صناع الأفلام السعوديين سيحتضن معهد Studio School في لوس آنجلوس دورة خاصة للفنيين العاملين في صناعة الأفلام، وذلك خلال الفترة من 23 يوليو إلى 24 أغسطس. فيما ستقام دورتان داخل المملكة وسينظم الأولى معهد USC school of Cinematic Arts خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 27 سبتمبر والثانية ستكون في الفترة من 8 إلى 27 يوليو وسينظمها معهد Film Independent وستكون مخصصة لتعليم أساسيات كتابة السيناريو. وتأتي الدورات ضمن جهود هيئة الثقافة للارتقاء بصناعة الأفلام في المملكة عبر توفير فرص التعليم للمواهب السعودية من الجنسين في أرقى الجامعات العالمية التي تمتلك رصيدا معرفيا في مجال الصناعة الفيلمية وذلك في سياق خطط الهيئة لإثراء المشهد الثقافي المحلي بالكوادر الوطنية المؤهلة في كافة التخصصات الإبداعية.