البورصة المصرية تربح 8.1 مليار جنيه في ختام تعاملاتها

دفعت عمليات شراء من قبل عمليات شراء قوية من صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية والأجنبية بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 1.38 فى المائة ليبلغ مستوى 16142.72 نقطة، وزاد مؤشر إيجي اكس 70 بنسبة 0.78 في المائة ليبلغ مستوى 800.75 نقطة، وسجل مؤشر إيجي اكس 100 ارتفاعا بنحو 0.95 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 2057.25 نقطة.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8.1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 910.8 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 545.6 مليون جنيه.