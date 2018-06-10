"الزكاة والدخل": توجيه أكثر من 10 ملايين ريال للضمان الاجتماعي بعد تحصيلها عبر "زكاتي"

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن أموال الزكاة المدفوعة حتى الآن من أفراد المجتمع عبر بوابة " زكاتي " الإلكترونية، وتطبيق " زكاتي " للهواتف الذكية تجاوزت 10 ملايين ريال وذلك من أكثر من2000 شخص، حيث سيتم توجيه هذه المبالغ المحصلة مباشرة إلى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتصرف على المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن أموال الزكاة المحصلة عبر بوابة "زكاتي" سيتم صرفها على مختلف الفئات المسجلة في مختلف برامج الضمان الاجتماعي المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتحقيق التكافل الاجتماعي المنشود ,وذلك وفق شراكة استراتيجية قائمة بين الهيئة والوزارة في هذا الجانب .

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بوابة " زكاتي " شهدت منذ إطلاقها في مطلع شهر رمضان الجاري، إقبالاً كبيراً ونمواً ملحوظاً في أعداد أفراد المجتمع الراغبين في دفع زكاتهم بواسطة البوابة التي أتاحت لهم خدمة اختيارية جديدة لدفع الزكاة إلكترونياً بواسطة نظامي "سداد" و"مدى"، بطريقة سهلة وسريعة وموثوقة.

وتُعد بوابة " زكاتي " الإلكترونية أول بوابة حكومية مخصصة لزكاة الأفراد وتقدم خدمات عديدة ومتميّزة لأفراد المجتمع، تشمل معلومات عن الزكاة، وخدمة حاسبة الزكاة لتيسير حساب نصاب الزكاة الواجب وتحديده، وتذكير بمواعيد الزكاة عند التسجيل بالبوابة، وتمكين دافعي الزكاة من معرفة أوجه صرف زكاتهم، بالإضافة إلى دفع الزكاة إلكترونياً من خلال نظامي "سداد" و"مدى" وتصل للمستخدم رسالة نصية تؤكد له نجاح عملية الدفع بعد اكتمال خطوات السداد.