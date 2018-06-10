الشرطة الفيتنامية تمنع احتجاجات ضد مناطق اقتصادية جديدة

اعتقلت الشرطة في فيتنام أكثر من 12 محتجا في العاصمة هانوي اليوم الأحد ومنعت مظاهرات في مدن أخرى احتجاجا على خطط إقامة مناطق اقتصادية خاصة جديدة يخشى المحتجون من أن يهيمن عليها المستثمرون الصينيون.

وقالت فيتنام في مايو أيار من العام الماضي إنها تعتزم فتح ثلاث مناطق اقتصادية خاصة توفر للمستثمرين حوافز أكبر من المتاح في فيتنام حاليا وتحد من القيود أيضا.

ولم تحدد مسودة القانون المستثمرين الأجانب المحتملين الذين يمكنهم استئجار أراض لمدة تصل إلى 99 عاما في تلك المناطق ولكن المحتجين يخشون من هيمنة الصين المجاورة عليها. ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة لبكين في شارع مزدحم قرب بحيرة هوان كيم في هانوي كُتب على إحداها" لا لتأجير أراض للصين ولو ليوم واحد".

واحتجزت الشرطة فيما بعد أكثر من 12 محتجا ودفعت بهم داخل مركبات انطلقت بعيدا. ووقعت مظاهرات مماثلة اليوم في مدن أخرى عبر فيتنام من بينها المركز الاقتصادي في هوتشي منه وقامت الشرطة بتفريقها حسبما قال ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. ولم يُعرف إذا كان قد تم اعتقال محتجين آخرين.

وقالت الحكومة أمس السبت إنها طلبت من الجمعية الوطنية تأجيل التصويت على مسودة القانون لإتاحة الفرصة أمام دراسة القانون مرة أخرى.