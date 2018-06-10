رئيس وزراء كندا يرفض انتقادات ترامب

قال مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن ترودو لم يقل شيئا في مؤتمره الصحفي بمجموعة السبع لم يكن قد قاله من قبل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك ردا على انتقاد ترامب لترودو على تويتر بوصفه "ضعيفا وغير صادق" في أعقاب اجتماع قمة مجموعة السبع.

وقال مكتب ترودو في بيان نُشر على تويتر إن "رئيس الوزراء لم يقل شيئا لم يكن قد قاله من قبل علنا وفي محادثات خاصة مع الرئيس".

وأضاف أن ترودو مازال يركز على ما تم إنجازه خلال اجتماع القمة الذي استغرق يومين في كيبيك.