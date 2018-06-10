ترمب يسحب تأييده لبيان مجموعة السبع بسبب تصريحات رئيس الوزراء الكندي

سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ تأييده لبيان مشترك صدر في نهاية قمة مجموعة السبع السبت في كندا، بسبب نزاع حول التجارة، متهما رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي ترأس القمة بأنه غير نزيه وضعيف.

وقال ترامب في تغريدة كتبها على متن طائرة "اير فورس وان"، "بناء على تصريحات جاستن المغلوطة في مؤتمره الصحافي، ونظرا الى أنّ كندا تفرض رسوما جمركية هائلة على مزارعينا وعاملينا وشركاتنا، فقد طلبت من ممثلينا الاميركيين سحب التأييد لبيان (مجموعة السبع)".

وكرر ترامب، الذي يتوجه إلى سنغافورة استعدادا لقمة مع زعيم كوريا الشمالية، التحذيرات من أن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية "على السيارات التي تُغرق السوق الأميركية!".

وبعد يومين من تبادل الحجج بين الولايات المتحدة من جهة والاوروبيين وكذلك كندا التي استضافت قمة مجموعة السبع من جهة ثانية، أصدرت مجموعة السبع بيانا مشتركا حاولت من خلاله تغطية الانقسامات حول التجارة.

لكنّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قوّض محاولات إظهار الوحدة عندما أكد أنه حذر الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأن كندا ستفرض رسوما جمركية انتقامية على البضائع الاميركية اعتبارا من 1 تموز/يوليو.

وفي مؤتمر صحافي عقده اثر القمة، وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تذرّع ترامب بهواجس الأمن القومي لفرض رسوم على الصلب والالمنيوم بأنه "مهين" للمحاربين الكنديين القدامى الذين قاتلوا الى جانب الحلفاء الاميركيين.

وقال ترودو إنه أبلغ ترامب "بأسف وإنما بمنتهى الوضوح مضيّ بلاده قدما في فرض اجراءات انتقامية اعتبارا من 1 تموز/يوليو، بتطبيق رسوم تعادل تلك التي فرضها علينا الاميركيون ظلما".

بدوره أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن التعريفات الجمركية التي قرر الاتحاد الأوروبي فرضها على الولايات المتحدة ستطبق اعتبارا من تموز/يوليو. وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي "في ما يتعلق بهذا الموضوع، لا يوجد تغيير، والأمر يتوقف على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقرر العودة" عن قرارها.

وجاءت تغريدة ترامب من على متن "طائرة اير فورس وان" بعد ساعات من اختتام القمة وفي وقت كان قادة مجموعة السبع بدأوا مغادرة كندا.

ولم يشأ مكتب ترودو اعطاء رد فوري على سؤال لوكالة فرانس برس حول تصريحات ترامب.

ولاحقا قال مكتب ترودو في بيان "نحن نركز على كل ما تم إحرازه في قمة مجموعة السبع. ان رئيس الوزراء لم يقُل (خلال مؤتمره الصحافي) شيئا مُخالفًا لِما كان قاله سابقا بشكل علني وفي المحادثات الخاصة مع الرئيس" ترامب.