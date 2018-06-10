التكنولوجيا إضافة للمتاحف أم خصما عليها؟

أثناء نشأتي في بريطانيا في ثمانينيات القرن العشرين، كان الذهاب إلى متحف للفنون أمرا متوقعا: ستكون هناك صور على الحائط، وكتيب ممل، وصمت بالغ يُكسر فقط، إذا كنت محظوظا، من خلال المرشد السياحي.

في نهاية الأسبوع الماضي، ذهبت لرؤية معرض جديد حول بلاط فرساي في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك. كان يشتمل على قطع رائعة ومتوقعة من الفن، بما في ذلك صورة جوزيف هاوزينغجر الشهيرة لماري أنطوانيت.

لكن هناك أيضا سماعات متاحة، وتقدم تجربة السماعات "لكلتا الأذنين" التي تدخلك في عالم من الأصوات التي يمكن أن تقع على أذن شخص ما في فرساي في القرن الثامن عشر- خطوات قوية على الشوارع المرصوفة بالحصى، أو الموسيقى المناسبة لعصرها، أو ثرثرة في الخلفية – بينما أنت تتابع بعينيك الأعمال الفنية.

ويقدم ذلك بطريقة "واقعية" على ما يبدو ثلاثية الأبعاد، متداخلة مع تعليقات فعلية من زوار القرن الثامن عشر في فرساي، مأخوذة من روايات تاريخية. تتحدث الأصوات عن كل شيء من عشيقة الملك، السيدة دو باري، إلى حفلات ماري أنطوانيت، في محاولة لجعل المصنوعات اليدوية أكثر "واقعية". وسُجلت الصوتيات في منزل فخم، والنتيجة تبدو قوية و"حقيقية" - ومقنعة بشكل مخيف.

تقول نينا دايموند، وهي منتجة في القسم الرقمي في المتحف "إنها التجربة الأولى من نوعها في متحف متروبوليتان. أردنا إيجاد تجربة صوتية تجسد بشكل حي ما يفعله زوار قصر فرساي في القرنين السابع عشر والثامن عشر". وتضيف "تحويلها إلى دراما في مشاهد صوتية ثلاثية الأبعاد غامرة تعطي المستمعين إحساسا عميقا بأنهم يتنصتون في القصر". (يتم تقديم تجربة صوتية مماثلة من قبل القصور الملكية التاريخية في المملكة المتحدة).

هل هذا الاتجاه مفيد كي يتخذه الفن؟ سيحتدم النقاش بصورة متزايدة في الأعوام المقبلة، وستتنافس المتاحف لجذب مزيد من الزوار في وقت يعمل فيه التعطيل الرقمي على إعادة صياغة تعريفنا للتعليم والترفيه في العالم كله.

منذ فترة طويلة تقدم المتاحف ابتكارات في الأداء لإضفاء مزيد من القوة على معارضها. من ذلك، مثلا، عروض الصوت والضوء في المباني التاريخية. وأغلب المتاحف تستخدم بالفعل شاشات عرض لتوفير المعلومات حول المعروضات، أحيانا في شكل تفاعلي. وبعضها يضع معروضاته على الإنترنت، بحيث يمكن مشاهدتها عن بُعد في جميع أنحاء العالم. ويجرب القليل منها الواقع الافتراضي. وعقدت "جوجل" شراكة مع عدد من المتاحف، بما في ذلك معرض صور دولويتش في لندن، لتقديم صور ثلاثية الأبعاد للمشاهدين عن بُعد.

لكن هذه التكنولوجيات تمثل نوعا من التحدي. لا يمكنك استخدام سماعات الواقع الافتراضي بينما تنظر إلى الأعمال الفنية. لذا بعض المتاحف تفكر في تقديم تجربة الواقع المدمج (في شكل نظارات تقدم معلومات حول ما تنظر إليه). تقدم تجربة الأذنين طريقة أخرى "للنظر" إلى الأعمال الفنية بطريقة معززة - من خلال أذنيك.

يبدو الأمر مشوقا لبعض الناس، لكنه يثير بعض القضايا الفلسفية. نظرا إلى أننا نقضي كثيرا من وقتنا في العالم الافتراضي، مع صور "مزيفة"، فهل نخاطر بتقويض قوة الفن "الحقيقي" إذا نظرنا إليه عبر الأجهزة الرقمية؟ هل سنغفل عن الفن الأصلي وقيمته؟ فقبل كل شيء، أنجزت الأعمال عموما كي تُرى بالعين المجردة، وليس عبر الهاتف الذكي. وهل يعزز إدخال التكنولوجيا الرقمية من تقديرنا للفن، أم أنه مجرد وسيلة تسلية مكلفة؟

وجهات النظر تختلف. لاحظ منظمو معرض متروبوليتان أن أغلب الأطفال لم يستجيبوا للسماعات الصوتية "الغامرة" نهائيا، لأنها تستخدم بالكامل لتعزيز الواقع من خلال الأجهزة الرقمية؛ وبالنسبة لهم الحدود بين العالم الافتراضي والمساحة الحقيقية تتعرض للطمس يوما بعد آخر.

والزوار الأكبر سنا يظهرون فيما يبدو مزيدا من عدم الارتياح. أستطيع فهم السبب: عندما وضعت السماعات لأول مرة كنت مندهشة جدا من التأثيرات الصوتية "الحقيقية"، لكن بدا لي أنني وجدت صعوبة في التركيز على اللوحات. لكن الدماغ شيء مذهل: في الوقت الذي وصلت فيه إلى منتصف المعرض – وكنت أنظر إلى مقطع يصف كيف تم ترك المحكمة الفرنسية مفتوحة عمدا أمام جمهور المشاهدين، مثل برنامج تلفزيون الواقع – أصبحت معتادة على تلك الأصوات.

إضافة إلى ذلك، كان عقلي يستقبل الدروس التاريخية باهتمام أكثر من المعتاد. وعندما خلعت السماعات أخيرا في نهاية الزيارة، اكتشفت – وهذا ما أثار دهشتي – أن الوضع بدا فجأة مملا أن تنظر إلى الأعمال الفنية بدون محاكاة ضجيج الخلفية. في الحياة "الحقيقية" أصبح المتحف هادئا بشكل غريب.

ربما هذا مجرد إشارة إلى كيف أصبحنا مدمنين بسرعة على الأجهزة الرقمية. أو ربما يبحث جميعنا باستمرار عن الإثارة الجديدة. من الناحية الأخرى، ربما حان الوقت لإعادة التفكير في الافتراض القائل إن الفن لا بد أن يستهلك فقط في صمت إجباري. مع ذلك، الأشياء من القرن الثامن عشر من فرساي في متحف متروبوليتان أُخرجت من سياقها الأصلي. ومن هذا المنطلق، يعتبر المعرض "مصطنعا" تماما مثل أي شيء يمكن رؤيته على الشاشة. ربما القوة الحقيقية للتكنولوجيا الإلكترونية في عالم الفن هي أنها تتحدى أطرنا الثقافية من جديد.