إسقاط 3 مصابين من النصر

ينتظر أن يسقط الأورجوياني دانيال كارينيو مدرب فريق النصر لكرة القدم، الثلاثي راكان الشملان، سعد الشمري، سامي النجعي، من قائمته التي سيختارها، لحين تعافيهم من إصابة الرباط الصليبي التي يعانوها، قبل تحديد مصيرهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وكان النجعي قد أجرى أمس عملية في الرباط الصليبي في الركبة اليسرى أمس على يد الدكتور سالم الزهراني تكللت بالنجاح.
واتفق كارينيو مبدئيا مع إدارة النصر، بأن يتم اختيار خمسة من اللاعبين تحت 23 عاما من أصل 19 لاعبا مصعدا من الأولمبي، ومنحهم الفرصة خلال الأسبوعين اللذين سيخوض فيهما الفريق تدريباته في ملعب النادي قبل المغادرة للمعسكر الخارجي في سويسرا استعدادا للموسم المقبل. يشار إلى أن كارينيو سيضم 30 لاعبا محليا قبل تقليصهم إلى 22 لاعبا، قبل أن يضم الأجانب الثمانية، ليصبح العدد الكلي 30 لاعبا لمعسكر سويسرا. من جانب آخر، دخل اللاعب عبدالرحمن الظفيري اهتمامات نادي الباطن للتعاقد معه على سبيل الإعارة.
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